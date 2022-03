Préliminaire CAN 2023 : le Tchad optimiste malgré la défaite contre la Gambie

Les Saos du Tchad s’est inclinée face aux Scorpions de Gambie 1-0, le 23 mars 2022. Le match joué au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé entre dans le cadre du tour préliminaire de la CAN Côte d’Ivoire 202 3.

La Gambie est venue à bout du Tchad au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, à l’occasion du match aller, des éliminatoires du tour préliminaire CAN 2023. Les poulains de Mahamat Abakar Alamine se sont inclinés devant de nombreux supporters sortis massivement pour la circonstance. L’unique but gambien est inscrit à la 86ème minute par, Bubacar Trawally, sociétaire d’Ajman club.

Pourtant de l’autre côté, on a eu à faire une équipe du Tchad pas décisive, plusieurs occasions ratés dont un ballon sur le poteau. Les Saos ont manqué de réalisme sur plusieurs actions. La plus remarquable à la première mi-temps, est le jeu de tête du capitaine Ezeckiel Ndouasel, à la 26ème minute de jeu. Il a été très combatif pendant la première période, présent sur plusieurs ballons. Malheureusement, il n’avait pas de soutien. Les milieux de terrains démontraient clairement qu’ils ne sont pas à la hauteur de l’enjeu.

De l’autre côté la star de l’équipe, Casimir Rodrigue Ninga était au départ de plusieurs actions. Il a notamment essayé d’ouvrir le jeu, mais aucun joueur pour l’accompagner. Pendant la deuxième mi-temps, il était obligé de chercher, Ezechiel Ndouasel sur le côté opposé, avec de longues passes. La plupart des centres ont été interceptés par la défense gambienne. A la 37e, une frappe de Mahamat Ahmat Brahim Brahim, le 09 des Saos, passe au-dessus des buts gardés par, Boubacaar Gueye, le portier gambien. Les Saos ont échoué sur plusieurs actions qui auraient pu les faire gagner ce match.

Toutefois, le staff technique entend corriger les déchets constatés. « On reste optimiste, on a dominé le match, mais on n’a pas marqué », a déclaré le coach Mahamat Abakar Alamine, à la conférence d’après match. Quant à la situation du gardien de but, Gadin Allambatna, sorti sur blessure, aucune information médicale n’a encore été fournie.

Le Tchad a opéré trois remplacements, Labo Mahamat a cédé sa place à Marius Mouandilmadji. Ce dernier a essayé de rééquilibrer le jeu étant donné que ses coéquipiers présentaient des signes de fatigue. Mahamat Ahmat Brahim Brahim, auteur d’une belle frappe est remplacé par Aboubakar Aboubakar Abderahim Awat. Enfin, le gardien de but, Gadin Alambatna Allambatnan sort sur blessure.

Le match retour est prévu le 29 mars 2022, au Maroc.

