Préliminaire CAN 2023 : l’équipe du Tchad se porte bien pour le match de ce soir

Le Tchad et la Gambie s’affrontent ce mercredi 23 mars 2022 à 17h, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Match aller du tour préliminaire aux éliminatoires de la CAN 2023, en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur des Saos Mahamat Abakar Alamine, alias coach Boli, assure que ses poulains se portent bien.

C’est le premier match de la double confrontation des préliminaires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Comme il est de tradition dans le football, une conférence de presse d’avant match a précédé la rencontré. Hier mardi 22 mars, les sélectionneurs des deux équipes ont fait une communication conjointe. Les deux techniciens se veulent rassurants. « Nous avons préparé notre équipe dans de très bonnes conditions, j’ai un staff très élargi qui m’a permis de faire le travail qu’il faut. On veut tout donner, on fera tout pour jour ce match à fond », assure Mahamat Abakar Alamine, coach des Saos du Tchad. Il fait savoir que, Le travail a commencé juste après la mise sur pied du Comité de normalisation.

Quant aux statistiques, le technicien des Saos prend du recul : « je ne peux pas avancer des chiffres au stade où nous sommes. Mais je peux rassurer que nous sommes préparés pour jouer ce match à fond», lance coach Boli. Néanmoins, il rappelle que le Tchad a eu à donner plus de résultats à l’extérieur, du fait du stress pendant les matchs à domicile.

Malgré les difficultés liées à l’absence du championnat l’année dernière au pays, le tacticien du Tchad assure avoir déniché quelques talents dans les championnats européens et des joueurs locaux. « C’est un groupe cosmopolite », lance Mahamat Abakar Alamine. « Ce sont des jeunes qui rêvent de participer pour une fois à la phase finale de cette Coupe d’Afrique », poursuit le sélectionneur.

Toutefois, il admet que l’adversaire est redoutable : « On l’a découverte pendant la CAN au Cameroun. Et c’est une équipe compacte, qui a su jouer en un seul bloc. Quitte à nous de nous adapter au jeu qu’ils vont nous proposer».