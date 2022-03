CAN 2023 : « Les deux matchs contre le Tchad sont les plus difficiles », sélectionneur gambien

La double confrontation Tchad vs Gambie comptant pour les tours préliminaires de la CAN 2023 est lancée. Les sélectionneurs des Saos du Tchad et des Scorpions de Gambie ont animé une conférence de presse conjointe, ce 22 mars au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique de nation, la sélection gambienne affronte le Tchad dans le cadre de la double confrontation des tours préliminaires de la CAN 2023. C’est le Tchad qui accueille le premier match. Etant donné que le pays de Japhet Ndoram, ne possède pas actuellement de stade homologué par la CAF, le match aller, est programmé au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, ce mercredi 23 mars 2022 à 17 heures.

En prélude à la confrontation, les entraîneurs des deux équipes ont fait une communication conjointe ce jour. « Nous sommes deux bonnes équipes en Afrique », a déclaré le sélectionneur gambien d’entrée de jeu. Pour Tom Saintfiet, cette double confrontation est l’épreuve la plus difficile qu’il traverse en 2022. « Les deux matchs les plus difficiles de l’année 2022 ».

Il confesse, par ailleurs, que jouer contre le Tchad crée beaucoup de stress. Il pense également que le football ne se joue pas seulement dans le rectangle vert mais aussi mentalement. « On est réaliste, ça va être un match très difficile, pas seulement sur la pelouse, mais aussi dans la mentalité des joueurs. C’est plus difficile que le match contre la Tunisie, la Guinée et les autres matchs », poursuit-il.

A ceux qui pensent que le Tchad ne pourra pas tenir le coup, le technicien belge répond : « Il n’y a pas de grandes équipes en Afrique, il n’y a pas de petites équipes, chaque pays peut gagner contre l’autre ». Parce qu’en Gambie, beaucoup de gens pensent que c’est un match facile pour nous, déclare Tom Saintfield. C’est plus difficile que le match contre la Tunisie, la Guinée et les autres matchs.

« Je connais les qualités du Tchad, on a fait des analyses et je connais le football africain, ça va être un match très difficile », c’est en ces termes que le coach a conclu son propos.