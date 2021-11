Tchad : un lieutenant radié des effectifs de l’armée pour haute trahison

C’est la substance du décret présidentiel tombé dans la soirée du mercredi 17 novembre 2021. Il s’agit du lieutenant, Mahamat Abakar Ousmane, il est cassé au grade de soldat 2ème classe avant d’être radié.

Une énième radiation dans les rangs des Forces de défense et de sécurité au Tchad. Par Décret N°799/PCMT/MDPCCDNACVG/2021 du 17 novembre 2021, le Lieutenant Mahamat Abakar Ousmane ID: 07004104 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe, et radié du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour haute trahison. Cette décision du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno est tombée dans la soirée du 17 novembre.

L’intéressé n’aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.