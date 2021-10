Tchad : 4 officiers de la GNNT radiés de l’armée pour haute trahison

La nouvelle est tombée ce jeudi 07 octobre 2021. Des Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont cassés au grade de soldat de 2ème classe et radiés des effectifs.

Par Décret N°556/PCMT/PMT/MDPCCDNACVG/2021 du 07 octobre 2021, les Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad dont les noms suivent, sont cassés au grade de soldat de 2ème classe et radiés du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour haute trahison.