Tchad : meeting du 8 janvier, les Transformateurs font le plein du stade IMO

Pour sa réunion politique du 8 janvier 2021, le parti de Succès Masra a fait le plein du stade du Plus grand stade du Tchad. Plusieurs habitants de la cité capitale ont fait le déplacement du stade Idriss Mahamat Ouya.

Le parti politique Les Transformateurs a organisé son premier meeting autorisé au plus grand stade du Tchad. La formation était soutenue par la Coordination des actions citoyenne Wakit Tamma. Des leaders des organisations de la société civile et des membres de partis politiques étaient également présents.

Dans son discours, Succès Masra a déclaré que : « c’est le plus grand rassemblement dans l’histoire de ce pays pour la justice et l’égalité.» Il laisse entendre que, le Tchad a eu beaucoup de chefs d’Etat mais pas d’hommes d’Etats. » Il en appelle à la justice pour un vivre-ensemble. « Les militaires connaissent leur place dans une vrai démocratie et leur place n’est pas au sommet de l’État. Ils le savent», poursuit le président des Transformateurs. Son allocution a connu une vague d’interruption, suite aux ovations.

« Nous l’avons annoncé, vous l’avez fait. Oui vous êtes prêts et nous sommes prêts, et nous allons arriver ensemble à la terre promise de justice, d’égalité, d’opportunités et de protection pour chaque Tchadien et Tchadienne. Ce 08 janvier 2022 rentrera dans les annales comme le plus grand rassemblement du Peuple Tchadien pour la justice, dans le plus grand stade du Tchad. Et vous le savez, c’est tout le Tchad que nous devons et allons transformer en un stade de 1284000 km2 tapissé des verts pâturages de la justice et l’égalité chéries par notre peuple. Nous allons y arriver car c’est de notre dignité qu’il s’agit. Cette année 2022 sera l’année de la victoire de la justice sur l’injustice, l’année de la victoire de la démocratie sur la boundoucratie pour qu’enfin notre pays soit un pays debout sur ses deux jambes. Je vous aime. Vous l’avez fait pour l’histoire et pour l’avenir. »