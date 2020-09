Tchad : les sinistrés des inondations du 9e arrondissement ont été assistés

L’opération d’assistance aux sinistrés des inondations se poursuit à N’Djamena. Les victimes du 9e arrondissement ont été servies le 2 septembre par l’équipe constituée de la Croix rouge et du ministère de la solidarité nationale

Suite aux inondations qui ont causés d’énormes dégâts dans les ménages des démunis, le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale a annoncé un plan d’assistance aux personnes vulnérables, en marge de l’assistance covid. L’offre est composée des kits alimentaires, des matériels de couchages et des ustensiles.

La distribution s’est faite au sein du lycée de Walia, site dans lequel ces sinistrés ont trouvé refuge après l’immersion de leurs maisons suite aux inondations. Le matériel est composé des bidons d’huile, des nattes, des sacs d’arachides, des couvertures et des bâches entre autres.

Présent pendant l’opération de distribution, Ismael Bahr Bachar, directeur général du ministère de la santé l’offre est peu mais ils reviendront à nouveau auprès de ces sinistrés. Il souligne que le site sera incessamment aménagé pour installer ces derniers. Le site est aménagé près de la station Tradex, la commune attend que le gouvernement apporte les tentes et le matériel y afférent. Parmi les bénéficiaires, on compte les veuves et les orphelins.

Tchad : des kits de secours pour les sinistrés des inondations