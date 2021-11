Tchad : l’ENASTIC se dote de nouvelles stratégies pour développer le numérique

Du 17 au 18 novembre 2021, ont eu lieu les travaux de réflexion sur l’avenir et des perspectives l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC).

Les travaux ont été menés par les cadres de l’ENASTIC et des experts venus d’ailleurs. Concrètement, il s’agissait d’analyser le modèle de fonctionnement de l’institution. Ensuite, diagnostiquer les maux qui minent le développement de sa formation continue. Et enfin, réviser les programmes de formation et surtout proposer des nouvelles filières.

Cet atelier a permis de dégager les forces et les faiblesses de l’Enastic. Egalement de présenter des perspectives plus prometteuses. Les offres de formation doivent être adaptées au contexte actuel et futur de l’évolution technologique. C’est dans un élan qu’a réagi le ministre de la Fonction publique. « Le Gouvernement ne forme pas les étudiants pour directement travailler à la fonction publique. Tout dépend du besoin du gouvernement dans le marché de l’emploi. Je vous exhorte ainsi à promouvoir l’excellence, » s’est-il exprimé.

Le ministre de l’Enseignement supérieur renchérit : « toutes les institutions de la République s’inspirent ces derniers temps de l’utilisation des nouvelles technologies et de la communication pour leur épanouissement et que l’université virtuelle et l’ENASTIC restent les deux grands exemples de l’utilisation des TIC dans l’enseignement ».