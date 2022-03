Tchad : le ministre des Sports annonce la création des écoles de football

Suite au spectacle produit par les Saos le 23 mars 2022 à Yaoundé, le Tchad réitère sa volonté de créer de les écoles de foot. le ministre en charge des Sports annonce entend accélérer le processus.

« À défaut de jubiler, je tiens tout de même à encourager nos SAO qui n’ont pas démérité malgré qu’ils se sont inclinés par le plus petit score face à la Gambie, quart-de-finaliste de la dernière CAN, au match aller des qualifications pour la prochaine CAN 2023. », conforte Mahmoud Ali Seid, ministre de la Jeunesse des Sports.

Cette réaction fait suite à la défaite des Saos vs Gambie (1-0). Pour le ministre, cette défaite ne doit pas démotiver. Il invite joueurs, supporters et autorités, à maintenir cet élan pour accompagner : « nos héros au match retour pour une éventuelle remontada. » Une mention spéciale est adressée à tous les supporters tchadiens qui, sur le terrain et les réseaux sociaux, ont soutenu très fièrement leur équipe.

« Nous devons capitaliser sur cette ferveur pour construire une équipe solide et digne de représenter les 16 millions de tchadiens. D’ores et déjà, les instructions sont données pour ce travail de construction avec l’appui de tout le monde. » fait savoir le membre du gouvernement.

« Comme l’a instruit le Président de la République, des écoles de foot verront le jour très prochainement et InchaAllah dans les années à venir tous les talents seront détectés dès le plus bas âge, formés et polis pour produire d’autres Ndoram et une équipe à même de nous ramener un jour pourquoi pas la Coupe d’Afrique des Nations. », conclu Mahmoud Ali Seid.

