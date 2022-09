Tchad : le ministre de l’Aviation interdit la grève des contrôleurs aériens

La grève annoncée par le collectif des contrôleurs aériens, est interdite par le ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale Hissein Tahir Sougoumi.

Le ministre en charge de l’Aviation s’oppose au mot d’ordre de grève des Contrôleurs aériens. Pour Hissein Tahir Sougoumi, il n’existe pas un syndicat légalement reconnu de Contrôleurs aériens au Tchad. Il invoque l’article 8 de la loi pour indiquer que : « la grève dans le secteur aérien n’est pas autorisée. »

Le membre du gouvernement fait également allusion aux menaces sécuritaires liées aux contextes régionaux et leurs incidences sur la stabilité du pays en cette période de transition.

Le département rappelle à tous : « les contrôleurs d’assumer leurs obligations professionnelles conformément aux textes de l’ASECNA et de respecter les dispositions de la règlementation nationale interdisant la grève dans le secteur aérien. »

Le patron de l’Aviation met en garde : « tout contrevenant s’expose à des sanctions administratives et pénales en application des règles communautaires et de la législation nationale. » Il invite tous les contrôleurs, en plus de leurs tâches quotidiennes à assurer la mise en œuvre de plans de contingence prévus par l’Agence.

