Tchad : l’auteur de la fusillade chez un général arrêté

A travers un communiqué du dimanche 05 décembre 2021, le ministre en charge de la Sécurité fait savoir que l’auteur des tirs chez le général, Mahamat Hamoda est aux arrêts.

Le 03 décembre dernier, des hommes armés ont attaqué le domicile privé du Gal Mahamat Hamoda. Alors que ce dernier effectuait une mission dans la partie méridionale du pays. Un mort et u blessé ont été enregistrés suite à l’attaque. L’auteur principal de l’attaque a été arrêté, informe, le ministre d de la Sécurité publique et de l’immigration. Il a été capturé par les services de sécurité et sera déféré devant les autorités judiciaires, apprend-on.

Tchad : le domicile privé d’un général attaqué, 1 mort et 1 blessé grave

Dans le communiqué, le ministre précise que, les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de cette tuerie.

Le général dont la maison a été attaqué est l’actuel, commandant de la zone de défense et de sécurité n°9. Le général, Mahamat Hamoda fut chef d’état-major du mouvement rebelle UFDD Fondamental.