Tchad : A N’Djamena, il est strictement interdit de porter les armes à feu

Un arrêté du ministre de la sécurité du 10 décembre 2021, interdit le port d’arme à feu dans la ville de N’Djaména. Cette décision fait suite à la guerre ouverte entre certaines familles dans la capitale.

La ville de N’Djamena est soumise depuis quelques mois à une vague de règlements de compte entre certaines familles. Chacun utilise les armes à feu à sa guise pour en finir avec son adversaire. Le dernier incident est l’attaque à mains armés au domicile d’Ahmat Khazali Acyl, DG de la CNPS et ancien ministre. Ce dernier et ses parents, proches de l’ancienne première dame, Hinda Deby Itno sont accusés d’avoir instigué la mort d’un colonel. Ce serait alors la famille du défunt colonel qui a attaqué la maison du patron de la CNPS et celle de son petit frère, par ailleurs, aide de camp de l’ancien président, Idriss Deby Itno.

Ainsi, le ministre en charge de la Sécurité décide d’interdire le port d’armes à feu dans toute la ville de N’Djamena. Cette décision prend effet dès le 11 décembre 2021. « Les permis de port d’arme à feu et les badges en cours de validité, sont également suspendus », intime Souleyman Abakar Adam.

Toutefois quelques exceptions sont faites, certains corps sont autorisés à porter l’arme feu pendant les heures de service. Il s’agit notamment, gardes du corps du PCMT, ceux du président du conseil, du CNT, des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement, des diplomates, des généraux et les magistrats. Egalement, les forces de défense et de sécurité en mission officielle ou en service commandé.

