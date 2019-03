Zuzana Caputova, favorite à la présidentielle slovaque

Zuzana Caputova, novice en politique, avocate libérale et écologiste, pourrait devenir la première femme à la tête de la Slovaquie à l’issue du deuxième tour de la présidentielle samedi face au candidat du parti au pouvoir.

Cette activiste de 45 ans était relativement loin dans les sondages à quelques semaines des élections, avant de voir sa cote de popularité monter en flèche et de remporter le premier tour de l’élection le 16 mars.

Bénéficiant du désenchantement des électeurs vis-à-vis de la coalition au pouvoir, elle était créditée de plus de 60% d’intentions de vote peu avant le second tour.

« Les gens appellent au changement », déclarait cette élégante mère divorcée de deux enfants, interrogée par l’AFP un an après l’assassinat d’un journaliste d’investigation enquêtant sur la corruption de haut niveau, qui avait plongé le pays dans une crise politique majeure.

Comme des dizaines de milliers d’autres Slovaques, Mme Caputova était descendue dans la rue pour protester contre l’assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova à leur domicile en février 2018.

Le journaliste était alors sur le point de publier son enquête sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne ainsi que sur des fraudes autour des fonds agricoles européens.

Mme Caputova, qui s’est engagée à lutter pour une Justice plus efficace et indépendante, était un des vice-présidents du parti Slovaquie progressiste, non représenté au parlement, avant de déposer sa carte de membre.

« Aux yeux des électeurs, elle répond aux problèmes actuels », indique à l’AFP l’analyste Grigorij Meseznikov.

– « Ame pure » –

Oratrice hors pair, Mme Caputova a été soutenue par le président libéral sortant Andrej Kiska et par nombre de célébrités, comme le chanteur rock Palo Habera qui voit en elle « une âme pure ».

Elle est adepte de l’accès à l’IVG et des droits élargis pour les couples homosexuels, estimant qu’un enfant vivra « mieux avec deux êtres amoureux de même sexe » que dans un orphelinat.

Elle peut compter sur le soutien des électeurs libéraux des villes. La population des campagnes, plus conservatrice, lui est moins favorable.

Mme Caputova reconnaît manquer d’expérience dans le domaine de la défense et de la sécurité. « Je devrai compter sur mes conseillers pour aborder ces sujets », déclare-t-elle.

« La ponctualité n’est pas mon point fort » non plus, ajoute la juriste.

– Contre une décharge publique –

Zuzana Caputova est née dans la capitale slovaque, le 21 juin 1973, mais a passé les premières années de sa vie dans la ville voisine de Pezinok.

Après des études de droit à l’université Comenius à Bratislava, elle a rejoint Via Iuris, une organisation slovaque de défense des droits.

Elle y a mené avec succès une campagne pour bloquer l’installation d’une grande décharge publique à Pezinok, d’une surface comparable à 12 terrains de football.

Pendant 14 ans, les habitants de la ville se sont battus contre ce site. Et l’avocate a organisé à l’époque la plus grande mobilisation citoyenne depuis la révolution de velours de 1989 qui avait renversé le régime communiste en Tchécoslovaquie.

En 2013, la Cour suprême slovaque a donné raison aux habitants de Pezinok, en annulant le permis de construire de la décharge.

L’affaire a poussé la Cour de justice de l’Union européenne à établir des règles de consultations ouvertes dans le cas des projets d’urbanisme qui peuvent affecter l’environnement. « L’histoire d’une petite ville slovaque a eu un impact international important », s’est félicitée ensuite Mme Caputova.

En 2016, ses efforts sont récompensés par le très prestigieux prix Goldman pour l’environnement, une sorte de Nobel pour les défenseurs de l’environnement.

Membre de l’organisation Environmental Law Alliance Worldwide, elle aime aussi le dessin, le basket-ball, la randonnée et la natation.

A l’aise en anglais, elle regrette d’avoir oublié son russe, qu’elle aimerait rafraîchir.

Elle est divorcée, mère de deux filles adolescentes. Son compagnon est musicien et photographe.