Zimbabwe: vers un rapport sur l’impact des sanctions occidentales

L’ONU veut enquêter sur les incidences des sanctions infligées au Zimbabwe sur la situation des droits humains.Le rapporteur spécial onusien sur ce pays d’Afrique australe, Mme Alena Douhan, va mener ce travail du 18 au 28 octobre 2021.

« Alena Douhan et son équipe devront recueillir des informations et tiendront une série de réunions avec les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile, le secteur privé et l’opposition », a expliqué l’ONU dans un communiqué parvenu ce mercredi à APA.

Mme Douhan devra présenter un rapport public sur la visite au Zimbabwe au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies lors de sa 51e session prévue en septembre 2022.

Le Zimbabwe fait l’objet d’une série de sanctions économiques imposées par l’Union européenne, les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux en représailles à sa décision de prendre obligatoirement des terres aux fermiers blancs en 2000.

Le Rapporteur spécial a été nommé à la suite d’une résolution du Conseil des droits de l’Homme de mars 2017. Selon la résolution, les mesures coercitives unilatérales et la législation sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, à la Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les Etats.

Elle souligne qu’à long terme, ces mesures entraîneront des problèmes sociaux et susciteront des préoccupations humanitaires dans les Etats visés.