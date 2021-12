Zimbabwe : 72 personnes tuées par des animaux sauvages en 2021

Dans un contexte de recrudescence des cas de conflits entre l’homme et la faune sauvage, des dizaines des décès dus à des attaques d’animaux sauvages ont été enregistrés au Zimbabwe en 2021.

Le porte-parole de l’Autorité de gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe (ZimParks), Tinashe Farawo, a déclaré que la plupart des décès sont survenus près des habitats de la faune sauvage où les animaux entrent de plus en plus en contact avec les populations, notamment lorsqu’ils sont à la recherche de nourriture et d’eau.

« Les pénuries d’eau et de nourriture sont la principale raison pour laquelle les animaux se déplacent beaucoup pour aller les chercher », a déclaré M. Farawo au quotidien d’Etat Herald. Il a également cité la surpopulation d’éléphants et d’autres espèces animales comme une autre raison expliquant l’augmentation des conflits entre l’homme et la faune.

« Il y a également une surpopulation, qui ne peut être traitée que par la translocation des animaux dans des zones moins peuplées », a déclaré le fonctionnaire. Les éléphants et les crocodiles sont responsables des tueries, pour plus de 90% des cas, suivis des lions et des buffles.

ZimParks a lancé une campagne visant à informer les gens sur la façon dont ils peuvent réduire ou prévenir les attaques. « Nous menons des campagnes de sensibilisation pour apprendre aux gens ce qu’ils sont censés faire pour se protéger des animaux sauvages. Nous encourageons également les gens à minimiser leurs mouvements la nuit pour éviter les animaux, car ces derniers se déplacent beaucoup pendant la nuit ».

Les réserves de faune du Zimbabwe occupent 16 % de la superficie totale du pays. La population d’espèces sauvages ayant augmenté de façon exponentielle ces dernières années.