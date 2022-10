Zambie : suppression des visas pour les visiteurs des grands marchés

La Zambie a levé l’obligation de visa pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays, tels que le Canada, la Chine, l’Union européenne et les Etats-Unis, dans le but de redonner vie à un secteur touristique affecté par la pandémie de Covid-19.Dans une note publiée dimanche, la Zambia Tourism Authority (ZTA) a déclaré que les visiteurs d’Australie, du Canada, de Chine, des Etats du Golfe, de Norvège, de Corée du Sud, du Royaume-Uni et des Etats-Unis n’avaient plus besoin de visa pour se rendre dans ce pays d’Afrique australe.

La Zambie applique déjà une politique de dispense de visa pour la plupart des pays africains. La suppression des visas a pour but d’attirer davantage de visiteurs dans le pays, conformément au plan directeur pour le tourisme en Zambie (2018-2038), qui vise à renforcer la contribution du secteur touristique à l’économie.

Le tourisme contribue actuellement à hauteur d’environ 1,8 milliard de dollars US à l’économie zambienne et a un grand potentiel pour devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars dans les années à venir.

Les performances du secteur touristique ont été sérieusement affectées par les restrictions de voyage rendues nécessaires par l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en 2020, ce qui a entraîné d’importantes pertes d’emplois.