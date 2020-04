Wizall Money offre à titre gracieux ses services dans 4 pays ouest-africains pour lutter contre le Covid-19

Wizall Money, filiale du Groupe Banque centrale populaire du Maroc, présent au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, offre à titre gracieux ses principaux services de mobile banking à des familles africaines, à travers ces pays, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.Cette décision, selon cette structure de mobile banking, s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures prises par la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (Bceao) visant à ralentir la propagation du virus et ses impacts sur l’activité économique et financière des pays de l’union.

Cet opérateur de mobile money rend notamment gratuit ses principaux services, disponibles à partir d’un porte-monnaie électronique Wizall Money: Dépôt d’argent jusqu’à 10 000 FCFA ; transferts et retraits d’argent quel que soit le montant les paiements de factures d’eau et d’électricité et les paiements marchands.

Selon cette filiale du groupe bancaire marocain, les mesures adoptées resteront en place au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, le temps nécessaire à la mise en œuvre du plan de riposte à l’épidémie du Covid-19.

A travers cette opération, la filiale actuellement engagée dans des programmes d’aides aux populations (transferts monétaires et e-voucher) dans ces pays, en partenariat avec la Banque Atlantique, souhaite poursuivre son appui aux familles Africaines notamment les plus modestes.

Outre la culture de citoyenneté et de proximité du Groupe BCP avec les pays où il est installé, le modèle économique équitable de sa filiale sert les valeurs de solidarité et de partage, dans un contexte mondial marqué par la pandémie du COVID-19.

L’opérateur qui assure l’ouverture de compte rapide, simple, sécurisée et gratuite, relève que ses services sont disponibles en quelques minutes après avoir renseigné un formulaire via l’application accessible sur Google Play Store pour les dispositifs Android et sur Apple App Store pour iOS.

Avec possibilité de retrait, de paiement et de transferts via tous les points agrées, l’interface ne nécessite ni ouverture de compte bancaire, ni abonnement ou forfait mobile auprès d’un opérateur de téléphonie.

Consciente que la protection de la santé des citoyens est l’affaire de tous, la filiale, à l’instar des autres du Groupe BCP, a pris des mesures strictes destinées à limiter la propagation de cette pandémie au sein des différents points de vente à travers le renforcement des dispositifs d’hygiène et de sécurité.

L’opérateur mobile money recommande par ailleurs à ses clients, distributeurs et marchands, de privilégier les opérations via sa plate-forme pour réduire la manipulation du cash et les déplacements, et par conséquent, stopper la transmission du COVID-19.

Le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire enregistrent des cas confirmés de Covid-19. Pour ce faire, les autorités de ces différents pays ont édicté des mesures barrières pour casser la chaîne de propagation du virus.