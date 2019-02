Washington va quitter un traité nucléaire au risque d’une course aux armements avec Moscou

Les Etats-Unis ont mis vendredi à exécution leur menace de se retirer d’un traité de désarmement nucléaire crucial avec la Russie, accusée de violer ce texte signé lors de la Guerre froide, au risque d’une nouvelle course aux armements.

« Demain les Etats-Unis vont suspendre leurs obligations dans le cadre du traité INF » sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, « et lancer le processus de retrait », a déclaré Donald Trump dans un communiqué.

Le retrait sera effectif « dans six mois, à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte », a ajouté le président américain.

Les premières accusations de violation contre Moscou avaient été lancées sous la présidence de Barack Obama, en 2014, et l’actuel locataire de la Maison Blanche avait dès octobre évoqué une sortie de ce traité signé en 1987 entre l’URSS et Washington pour abolir les missiles terrestres d’une portée de 500 à 5.500 km.

Début décembre, depuis Bruxelles et avec le soutien de l’Otan, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait donné à la Russie 60 jours, jusqu’à ce samedi 2 février, pour démanteler ses nouveaux missiles de longue portée violant le traité aux yeux des Américains et de l’Alliance atlantique. Faute de quoi, il avait menacé de lancer la procédure de retrait.

Les nombreuses discussions entre les deux puissances adversaires ces deux derniers mois n’ont permis aucun progrès. Et peu d’observateurs envisagent une percée d’ici le retrait définitif des Américains, début août.

– « Prêt » à discuter avec Moscou –

« La Russie a mis en danger la sécurité des Etats-Unis et nous ne pouvons plus être entravés par un traité pendant que la Russie le viole éhontément », a lancé vendredi Mike Pompeo, estimant que ces « violations » étaient une menace pour « des millions d’Européens et d’Américains » et plaçaient l’armée américaine en position défavorable.

Avant même la décision du gouvernement Trump, les autorités russes, qui rejettent des accusations « sans fondement » et dénoncent en retour des violations américaines, avaient mis en garde vendredi contre un retrait « extrêmement irresponsable », jugeant le traité « nécessaire » notamment à « la sécurité européenne ».

Elles ont accusé les Etats-Unis de chercher « l’épuisement économique » de la Russie « via une nouvelle course aux armements », alors même que le président russe Vladimir Poutine a récemment promis de développer de nouveaux missiles balistiques de portée intermédiaire en cas de retrait américain.

« S’il y a une course aux armements, c’est la Russie qui l’a lancée », a répondu un haut responsable américain, soulignant aussi que le traité ne concernait même pas les missiles chinois ou iraniens. Il a assuré que l’armée américaine n’avait elle aucun plan pour déployer de nouveaux missiles dans l’immédiat.

L’Otan a appuyé « pleinement » la « démarche » américaine, appelant Moscou à revenir dans les six prochains mois à « un respect total et vérifiable » de ses obligations. « Il est clair que la Russie viole ce traité, et c’est pourquoi nous devons parler avec la Russie », a renchéri la chancelière allemande Angela Merkel.

Mike Pompeo a assuré que Washington était « prêt » à continuer de discuter avec la Russie « au sujet du désarmement pour des négociations qui renforcent la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés », à condition que les résultats puissent être « mis en oeuvre et vérifiés ».

« Nous espérons qu’ils reviendront à un respect total du traité », a-t-il insisté. « C’est leur dernière chance », a tranché un haut responsable américain.

Selon Eugene Rumer, ancien du renseignement américain aujourd’hui expert au cercle de réflexion Carnegie, « ni l’administration Trump ni le gouvernement russe ne semblent être intéressés par la sauvegarde » de ce traité signé à la fin de la Guerre froide par le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, et le président américain de l’époque, Ronald Reagan.

« Chacun a ses raisons », ajoutait-il dans un article cette semaine: Donald Trump « n’aime pas les traités qu’il n’a pas négociés » et s’est déjà retiré de plusieurs accords internationaux tandis que son conseiller à la sécurité nationale John Bolton plaide de longue date « pour débarrasser les Etats-Unis de ce corset de traités »; quant aux Russes, « l’effondrement de l’Union soviétique et l’élargissement de l’Otan ont fondamentalement changé la géographie de leur perception de la menace ».

Les experts « feraient mieux de renoncer à leurs appels en faveur du traité INF et de regarder ce qui a changé », affirme Eugene Rumer, pour bâtir un nouveau cadre de désarmement moins « obsolète » et plus adapté au XXIe siècle.