Wari s’associe à WhatsApp pour offrir ses services

Wari, agrégateur de solutions digitales et polyvalentes basé à Dakar, a décidé de s’associer à la plateforme WhatsApp Business afin de permettre au grand public d’avoir accès à ses services financiers partout dans le monde sur whatsApp, ont annoncé mercredi les dirigeants de cette structure.

Cette décision est motivée par le fait que plus d’un milliard de personnes dans plus de 180 pays utilisent WhatsApp pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, à tout moment et partout dans le monde.

Selon les responsables de Wari, sur WhatsApp, les utilisateurs pourront facilement avoir accès aux services Wari

fréquemment utilisés et initier des opérations financières qui incluent l’ouverture d’un compte Wari, le rechargement de compte Wari, le crédit téléphonique, l’envoi et la réception d’argent, le paiement de factures et les abonnements TV





Ils estiment en outre que l’introduction de My Wari sur WhatsApp offre aux utilisateurs la possibilité de faire tous types de transactions, de communiquer et d’effectuer facilement toutes leurs opérations, en même temps.

Ce service Wari sur WhatsApp est actuellement disponible en français, anglais, espagnol, italien et portugais. Le service sera bientôt accessible en russe et arabe. Cela permettra à Wari de répondre aux besoins d’une clientèle plus large dans le but accroître sa présence sur différents continents et dans différentes langues.

« Nous travaillons depuis plusieurs mois à la globalisation de notre plateforme par le biais d’acquisitions stratégiques et de partenariats sur tous les continents » a déclaré M. Kabirou Mbodj, Président directeur général de Wari.

Par ailleurs, il ambitionne de poursuivre le développement des services de Wari et des canaux de distribution, « dans le but de créer un standard pour interconnecter les personnes dans tous les pays et de faire de l’inclusion financière une réalité, construisant ainsi le monde de demain ».