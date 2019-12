Von der Leyen en Ethiopie pour son premier voyage hors de l’UE

La nouvelle présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche qu’elle se rendrait vendredi à Addis Abeba pour son premier déplacement hors de l’UE afin de rencontrer le prix Nobel de la paix Abiy Ahmed et le représentant de l’Union africaine Moussa Faki.

« J’ai décidé d’effectuer en Afrique mon premier déplacement hors de l’Union européenne et je me rendrai vendredi à Addis Abeba pour rencontrer M. Moussa Faki, le représentant de l’Union Africaine, le Premier ministre de l’Ethiopie et prix Nobel de la paix Abiy Ahmed et la présidente de l’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde, seule femme à la tête d’un pays africain », a-t-elle annoncé au cours d’un entretien dimanche avec les représentants des agences de presse à Bruxelles. « Je serai de retour à Bruxelles le dimanche », a-t-elle précisé.

Mme von der Leyen a pris ses fonctions dimanche, avec un mois de retard, et s’est aussitôt mise au travail avec une série d’entretiens téléphoniques avec les dirigeants des pays membres du G7 et du G20.

« Il s’agit de prises de contact », a-t-elle souligné. Elle a précisé s’être entretenue avec les dirigeants chinois, sud-coréen, indonésien, australien et turc. Ces contacts vont se poursuivre dans les prochains jours.

Mme von der Leyen se rendra lundi à Madrid pour la COP25 où elle devrait évoquer son projet de « Green Deal » (pacte vert) pour l’UE, promis pour les 100 premiers jours de son mandat.

« Mon intervention à Madrid sera courte. Il s’agira de donner un coup de projecteur sur ce nous faisons. Mais Madrid sera le point de départ de ce Green Deal », a-t-elle expliqué.