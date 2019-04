Vols annulés dans le nord du Mozambique à l’approche d’un nouveau cyclone

Tous les vols à destination de la ville de Pemba, dans le nord du Mozambique, ont été annulés jeudi avant l’arrivée imminente du cyclone Kenneth, un mois après le passage d’Idai qui a fait plus de 600 morts dans le pays, a-t-on appris de source aéroportuaire.

Le cyclone, qui a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi l’archipel des Comores, est attendu jeudi en fin d’après-midi dans le nord du Mozambique, frontalier de la Tanzanie.

Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les province mozambicaines du Cabo Delgado et de Nampula (nord), ont mis en garde les Nations unies.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s’est dite « particulièrement inquiète » des dégâts que pourraient provoquer Kenneth au Mozambique, « où la population se remet des dégâts du cyclone Idai », qui avait frappé le centre du pays mi-mars.

« Une autre tempête serait un autre coup porté au peuple mozambicain », qui « tente de se remettre » d’Idai, a aussi estimé le Programme alimentaire mondial (PAM), qui vient en aide à un million de personnes touchées par Idai en Afrique australe.

Aux Comores, les autorités tentaient jeudi de faire le point sur l’étendue des dégâts, où les vents forts de la nuit ont arraché des arbres, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Le cyclone tropical Kenneth continue à s’éloigner de nos îles », a déclaré jeudi matin la direction technique de la météorologie des Comores (ANACM) sur sa page Facebook.

Début mars, le cyclone Idai avait fait un millier de morts et causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi, selon la Banque mondiale.

