Voici les recommandations formulées pour le renforcement de la cybersécurité au Tchad

Les rideaux se sont refermés le 3 février 2022, sur l’atelier d’évaluation de la maturité en cybersécurité du Tchad. A l’issue des travaux, les participants ont présenté quelques recommandations.

La ville de N’Djamena a abrité pendant trois jours, des assisses sur les forces et faiblesses de la capacité nationale en matière de cybersécurité. Les participants ont suivi différentes présentations relatives à la politique et stratégie de cybersécurité ; la culture et société de cybersécurité ; le développement des connaissances et des capacités en matière de cybersécurité ; les cadres juridiques et règlementaires ainsi que les normes et technologies et thématiques.

Les recommandations formulées à l’intention du gouvernement

1 Élaborer dans les meilleurs délais la Stratégie Nationale de Cybersécurité avec la participation active de l’ensemble de l’écosystème de cybersécurité ;

2 Identifier tous les services critiques dans tous les secteurs et les doter d’outils performants en matière de cybersécurité ;

3 Renforcer les capacités des cadres de toutes les institutions critiques à l’effet de les rendre aptes à implémenter dans leurs domaines respectifs la déclinaison sectorielle de la Stratégie Nationale de Cybersécurité ;

4 Organiser encore davantage d’ateliers de ce genre pour familiariser les acteurs de tous les secteurs à la problématique de la cybersécurité, renforcer la collaboration entre les différents acteurs et améliorer la culture de cybersécurité dans notre pays ;

5 Renfoncer la coopération avec toutes les institutions internationales spécialisées en cybersécurité en vue de sécuriser notre cyberspace ;

6 Accélérer la mise en place du Date Center National en vue de mutualiser les données jusque-là éparpillées dans les différentes institutions nationales ;

7 Veiller à la ratification de la Convention de Budapest et à la vulgarisation des différents textes en matière de cybersécurité ;

8 Veiller à la protection des enfants en ligne en mettant des restrictions d’accès et les systèmes de contrôle parental ;

9 Veiller à l’intégration de la dimension de cybersécurité dans tous les projets informatiques des institutions publiques et privées.