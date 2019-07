Vie privée: amende record et contrôle externe imposés à Facebook

Les autorités fédérales américaines ont imposé à Facebook, qu’elles accusent d’avoir « trompé » ses utilisateurs, un contrôle indépendant de la manière dont il traite les donnée personnelles en plus d’une amende record de 5 milliards de dollars.

C’est l’amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée des consommateurs, d’après un communiqué publié mercredi par le régulateur (FTC), qui accuse le réseau social le plus puissant au monde d’avoir « trompé » ses utilisateurs sur leur capacité à contrôler leurs informations personnelles.

L’accord conclu entre Facebook et la FTC oblige le réseau social à mettre en place un comité indépendant sur la protection de la vie privée, « supprimant ainsi le contrôle absolu du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sur les décisions affectant la confidentialité des utilisateurs ».

« Les membres du comité de la protection de la vie privée doivent être indépendants et seront nommés par un comité de nomination indépendant. Les membres ne peuvent être licenciés que par une majorité des membres du conseil d’administration de Facebook », précise le régulateur.

Le réseau social a aussi dû s’engager à ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de mieux contrôler leur vie privée à tous les niveaux de la plateforme, et à fournir des rapports réguliers sur les risques, les problèmes et les solutions mises en place pour assurer la confidentialité des informations.

« Cet accord va nécessiter un changement fondamental dans notre façon de travailler », a réagi Facebook dans un communiqué. « Le type de responsabilité requis par cet accord va plus loin que la loi américaine et nous espérons que ce sera un modèle pour tout le secteur ».

– Santé financière –

Les données personnelles de ses plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels sont le bien le plus précieux de Facebook, qui les collecte et les exploite pour en tirer d’immenses revenus publicitaires grâce à un ciblage très affiné.

Mais c’est à cause de la façon dont ces données sont utilisées que le réseau social se trouve depuis deux ans dans la tourmente et fait face à une grave crise de confiance.

L’enquête de la FTC visait à déterminer si Facebook avait enfreint un accord à l’amiable de 2012 dans lequel il s’engageait déjà au respect des données personnelles et à la transparence concernant leur utilisation.

Elle a été ouverte après l’éclatement en mars 2018 du scandale des fuites de données vers la firme britannique Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne de Donald Trump en 2016 et a détourné les données personnelles de dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde.

Bien que le montant soit un record, l’amende n’affectera en rien la santé financière de l’entreprise.

Pour son exercice 2018, Facebook a affiché une santé de fer avec 22 milliards de dollars de bénéfice pour un chiffre d’affaires de 55 milliards.

Facebook doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street et ce sera sans doute l’occasion pour Mark Zuckerberg de prendre la parole et de s’expliquer.

Il pourra aussi commenter l’annonce mardi soir par le ministère américain de la Justice du lancement d’une vaste enquête pour déterminer si les géants des géants des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et du commerce en ligne sont devenus trop puissants.