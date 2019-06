Vers une nouvelle société étatique de transport urbain au Gabon

Une nouvelle société de transport urbain dénommée « Trans-urb » verra bientôt le jour au Gabon afin d’améliorer l’offre publique de transport collectif de masse, notamment à Libreville et sa périphérie, annonce le communiqué du conseil des ministres.Selon le communiqué reçu vendredi soir à APA, cette deuxième société de transport urbain sera dotée d’un parc de 300 autobus et créera 300 emplois directs et 200 emplois indirects.

Pour le gouvernement, la création de cette entreprise vient répondre avec efficacité à la forte demande due à l’explosion démographique de la capitale gabonaise qui compte un plus de la population totale du pays estimée à 1,8 million d’habitants.

Elle permettra aussi d’améliorer la fluidité du trafic avec la limitation de l’utilisation des véhicules individuels.

L’Etat annonce la création de cette seconde société alors que la première Société gabonaise de transport (Sogatra), n’arrive pas non seulement à répondre à la forte demande des clients, son parc automobile est réduit à moins d’une cinquantaine d’autobus.

Les employés estimés à plus de 1000 sont sans salaire depuis plusieurs mois.