Vers l’instauration de la télémédecine dans les grands hôpitaux du Tchad

Le projet sur l’instauration de la télémédecine dans les grands hôpitaux du Tchad a fait l’objet des échanges ce 11 novembre 2020 entre le ministre de la santé publique et une délégation d’experts espagnols

Le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul a reçu en audience la délégation espagnole de la Compagnie et technologie de l’information et de la communication conduite par Luis Rodriguez Ovejero. Les échanges ont porté sur le projet d’instauration de la télémédecine dans les grands hôpitaux du pays. La compagnie compte faire développer la médecine au Tchad à travers cette technologie qui favorise un système de santé amélioré.

Dans son allocution, le ministre de la Santé publique a indiqué que, le projet doit se conformer à la fois aux réalités et aux besoins du pays. Il fait savoir que le département dont il a la charge est : « engagé dans une grande réforme hospitalière dont il est impérieux que ce projet soit pris dans ses reformes ». Pour une implémentation effective, Abdoulaye Sabre Fadoul a recommandé à la direction de la coopération de son ministère de travailler en étroite collaboration avec les techniciens de la Compagnie et technologie de l’information et de la communication.

La tâche consiste à analyser le contenu du projet afin de Parapher un protocole d’accord dans les jours avenirs. Ce projet entre dans la continuité des accords de coopération entre le Tchad et l’Espagne.