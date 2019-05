Vers l’installation de 60 000 nouveaux compteurs d’électricité au Cameroun

Le concessionnaire du service d’électricité, la société Energy of Cameroun (ENEO) envisage l’installation de 60 000 nouveaux compteurs d’électricité dès cette année, a-t-on appris lundi de source interne à l’entreprise.Ce programme qui vise une amélioration de l’offre en électricité dans les ménages et les administrations prévoit l’installation de 20 000 compteurs prépayés et 40 000 compteurs communicants postpaid.

Selon le directeur général d’ENEO Joël Nana Kontchou ledit programme est en cours d’exécution. « En dépit des difficultés logistiques observées en début d’année 2019, le rythme d’exécution s’est fortement accéléré au cours des dernières semaines », a-t-il indiqué.

Sans préciser le nombre de compteurs déjà installés, le directeur général a révélé que « ce programme crée ainsi beaucoup d’espoir pour la réalisation de l’objectif annuel d’installation de 20 000 compteurs prépayés et 40 000 compteurs communicants postpaid ».

Les compteurs dits « intelligents » en cours d’installation sont liés au « Metering management system » (MMS), un système de télé-acquisition des index des compteurs permettant notamment de relever les index de compteur à distance.