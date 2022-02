Vers l’industrialisation de la filière bétail-viande au Tchad

Le 07 février 2022, le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale (MEPDCI), Dr Issa Doubragne, a ouvert la journée de restitution des résultats de l’étude du plan national de développement de la filière bétail-viande.

Ces travaux font suite à la signature du mémorandum d’entente conclu le 29 juillet 2021 entre l’Etat tchadien et ARISE, afin d’appuyer la restructuration, le développement et la gestion de la filière bétail-viande, notamment par la mise en place des zones industrielles spécialises (ZIS). Le projet vise le développement des opportunités de valeur ajoutée à partir de l’importante offre de bétail du Tchad, l’augmentation des possibilités d’emploi pour les groupes ruraux, en particulier les jeunes et les femmes, contribuer au développement de l’économie rurale du pays, et enfin, convaincre des investisseurs dans le but de développer des activités industrielles multi sectorielles. Il est également question de la transformation de la viande et ses sous-produits ainsi que des produits laitiers en vue d’augmenter les capacités de production et les exportations.

Le total des investissements attendus dans cette filière est de 550 milliards de francs CFA pour réaliser un chiffre d’affaires de 1700 milliards de FCFA. Pour le directeur-pays ARISE, Jacky Rivière, « les résultats de ces études, il a bon espoir que la filière bétail-viande va pouvoir exprimer son plein potentiel à travers la partenariat public privé entre l’Etat tchadien et le Groupe ARISE. Et ce futur partenariat entre le Tchad et ARISE va contribuer à accélérer le développement économique et social du pays de Toumaï », conclut-il.

Ce projet sera géré par la société LAHAM TCHAD. L’entreprise créera plus de 20 000 emplois. Elle sera également chargée de la restructuration des projets commerciaux actuels. Notamment, le Complexe industriel des abattoirs du Logone (CIAL), le Complexe industriel des Abattoirs de Djermaya (CIAD), les Abattoirs frigorifiques de Farcha (AFF).

Les attentes du gouvernement

Elles ont été présentées par le ministre de l’Élevage et des productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib. Il a souligné que les attentes de son département exprimées lors de leurs derniers échanges avec les experts d’APEXAGRI se résument en quelques lignes, à savoir : le développement durable des productions ; la construction des unités de transformation des produits et sous-produits de l’élevage ; la commercialisation des produits et sous-produits par le développement des capacités d’accès aux marchés sous-régionaux et internationaux ; et la réalisation d’infrastructures de transports routières, ferroviaires et aéroportuaires.