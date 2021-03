Vers l’implémentation du projet d’extension de l’UCAC au Tchad

Les responsables de l’université catholique d’Afrique centrale (UCAC) ont séjourné à N’Djamena le 1er mars dans le cadre projet d’extension des établissements de cette institution universitaire

La délégation était conduite par le Pr Jean Bertrand Salla, recteur de l’université catholique d’Afrique centrale. Il indique que cette rencontre de travail s’inscrit dans le cadre de l’implantation de douze instituts de l’UCAC au Tchad. Parmi lesquels, l’institut supérieur des sciences vétérinaires en Afrique central et l’institut supérieur de pédagogie qui sera construit à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental

Il souhaite que ces établissements deviennent avec le temps, à l’instar des autres grandes écoles de l’université catholique, des références africains et planétaires, des pôles d’excellence sous-région aux qui draineront les meilleurs intelligences dans les domaines suscités. Aussi pour permettre de former des ingénieurs et des pédagogues d’Afrique central à temps, avec une patience pour son émergence.

Le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a révélé que : « le Tchad dispose entièrement des laboratoires vétérinaires et ravitaillé en médicaments. C’est autant de prérequis pour rendre viables ces structures de sciences vétérinaires d’Afrique central. » Quant à l’institut pédagogique, il note qu’un réel manque y est constaté. Et cet établissement viendra compléter, et concourir au perfectionnement des cadres