Université d’Abéché : les étudiants de la faculté des sciences de la santé expriment leur colère

Une conférence de presse a été organisée par ces étudiants ce mercredi 31 juillet, à la maison des médias, au cours de laquelle ils revendiquaient le droit de finir leurs études.

Huit ans après sa création, la faculté des sciences de la santé de l’université Adam Barka d’Abéché n’a toujours pas produit des médecins sur le marché de l’emploi. Pour cause, depuis l’année académique 2015-2016, la première promotion de cette faculté est restée bloquée en 5ème année. C’est cette raison qui a poussé les étudiants concernés à organiser ce 31 juillet une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et demander aux autorités d’agir.

En effet, cette faculté de médecine est créée le 25 mars 2011 et les activités académiques ont débuté en octobre de la même année. Elle est composée de trois filières : la médecine, les sciences pharmaceutiques et les sciences biomédicales. A partir de l’année académique 2014-2015, les problèmes ont vu le jour et on rendu élastiques les années. Cette situation a conduit à la fusion de la première et deuxième promotion ainsi qu’à celle de la 3ème et de la 4ème.

« Plusieurs luttes et démarches ont abouti à une décision rectorale pour un déploiement des étudiants de la cinquième année de médecine de l’université Adam Barka d’Abéché à l’université de N’Djamena pour finaliser leur année académique et le stage clinique. Mais malheureusement une fois ici, l’administration nous a abandonnés à notre triste sort sans réelle coordination » explique Adneli Alliance Toglengar.

Son camarade Acherif Hamid Zagalo d’ajouter : « On nous a déployés à l’université de N’Djamena pour finaliser les cinq matières restantes, cela devrait durer deux mois. Mais deux ans après la situation n’a pas changé. Cinq matières en deux ans c’est pas normal. »

Ces étudiants se sont mobilisés et ont organisé deux assemblées générales. Ils ont ainsi décidé d’un délai d’une semaine à qui de droit pour les « sortir de ce pétrin ». Ils profitent de l’occasion pour demander le départ de l’équipe décanale avec à sa tête le doyen Dr Harba Tyau Tyau. Les étudiants prévoient par conséquent des actions et selon eux les autorités seront tenues pour responsables.

« Nous voulons reprendre normalement les cours, ça fait déjà huit ans que nous sommes sur les bancs. La médecine c’est 7 ans mais nous ça fait plusieurs années que nous sommes bloqués en 5ème année. Notre revendication, c’est terminer la 5ème année et continuer normalement l’école » conclut Adneli Alliance Toglengar.