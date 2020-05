Une société offre plus d’un milliard FCFA à l’Etat ivoirien pour lutter contre la Covid-19

Le Groupe Pierre Fahkoury Operator ( PFO), l’un des leaders du bâtiment et des travaux publics en Côte d’Ivoire, a offert à l’État ivoirien, un important don d’une valeur totale de 1,1 milliard FCFA pour l’aider à lutter contre la Covid-19, rapporte une note d’information transmise mardi à APA.Ce don constitué entre autres de 10 pick-up, 9 000 blouses de chirurgiens, 40 000 tabliers médicales, 200 lits médicaux, 19 000 charlottes bleues, deux respirateurs, ainsi que, des masques trois plis entre autres et un chèque de 200 millions FCFA, vise à aider les autorités ivoiriennes à « réduire l’impact» de cette maladie sur les populations vulnérables.

Le ministre ivoirien auprès du premier ministre chargé de la Coordination des grands projets, Claude Isaac Dé qui a réceptionné ce don en présence de son collègue de l’Economie et des finances Adama Coulibaly a dit la gratitude du gouvernement ivoirien au donateur, saluant sa participation dans la construction des infrastructures contre la Covid-19.

« L’originalité de ce geste est qu’il prend en compte, les questions de mobilité dans les centres de dépistage de proximité, et les rend fonctionnels en donnant un cadre de travail adéquat pour le personnel médical », s’est félicité M. Dé.

« C’est un geste qui nous marque au plus haut point et qui rappelle l’importance de la solidarité en cette période de crise où notre pays a besoin de la contribution de tous ses fils. Votre entreprise est connue pour la qualité de ses travaux et là encore vous montrez que vous êtes un vrai partenaire de l’Etat », a ajouté pour sa part Adama Coulibaly, le ministre de l’Economie et des finances.

De son côté, le directeur général du Groupe PFO Africa, Clyde Fakhoury a soutenu que le « scénario catastrophe » relativement à cette pandémie « n’est pas à l’ordre du jour» en Côte d’Ivoire « grâce au travail » du président ivoirien Alassane Ouattara.

« Il est de notre devoir de rassembler les dons utiles au gouvernement pour faire face à la Covid-19 (…) Notre seul pouvoir est d’aider notre économie », a indiqué M. Fakhoury. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 2119 cas confirmés de maladie à Covid-19 dont 1040 guéris et 28 décès.