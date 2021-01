Dans un rapport intitulé ‘’ les défis de l’armée tchadienne’’ publié le 22 janvier dernier, l’International Crisis Group (ICG), présente les manquements susceptibles de créer un incident sécuritaire à long terme si rien est fait pour restructurer l’armée

D’après l’International Crisi Group, l’armée tchadienne, souvent sollicitée par ses voisins et les partenaires occidentaux, est une pièce maitresse du dispositif contre le terrorisme au Sahel. Mais sa cohésion générale est faible, les tensions communautaires et les problèmes d’indiscipline y sont récurrents et, plus récemment, de nouvelles dissensions ont émergé en son sein.

Cette organisation invite le gouvernement tchadien à prendre les mesures devant permettre l’armée d’être plus représentative et plus professionnelle à l’approche des élections présidentielles qui s’annonce sous un climat social tendu. Aussi à se préparer à d’éventuels risques de succession si le président devrait quitter le pouvoir. L’ICG souhaite également qu’un débat public sur le futur de l’armée nationale ait lieu.

L’état actuel et la nature même de l’armée présentent un risque pour la stabilité du Tchad.

Cette organisation regrette que, l’armée est loin d’être un facteur d’unité nationale sur son territoire. « La volonté affichée par le président Déby à son arrivée au pouvoir en 1990 de créer une armée nationale et professionnelle ne s’est jamais concrétisée ». « Au cours des 30 dernières années, les autorités ont certes mené plusieurs réformes, mais aucune n’a permis une réelle restructuration des forces de sécurité et de défense, qui demeurent organisées sur des bases communautaires », poursuit le rapport.

L’institution dénonce également : « l’absence de méritocratie ainsi que le fossé entre troupes d’élite (dirigées essentiellement par des membres de la communauté du président) mieux formées, mieux équipées, mieux rémunérées et le reste des soldats, nettement moins considérés par le pouvoir, sape la cohésion de l’armée. Cette situation provoque un fort sentiment d’injustice et la frustration de nombreux soldats ». L’ICG déplore le caractère ambivalent des relations entre la population et les forces de défense. « Dans les zones où l’insécurité est forte, comme dans la province du lac Tchad, l’armée est parfois perçue comme un pourvoyeur de sécurité. Dans d’autres régions, au sud par exemple, elle est en revanche souvent considérée comme intrusive. »

Parmi les tares que présent le document, on peut voir, l’on note la corruption et l’impunité de certains soldats perçus comme proches du pouvoir. « L’état actuel et la nature même de l’armée présentent un risque pour la stabilité du Tchad », « En cas de fin de règne soudaine du président Déby, l’armée pourrait se morceler et des luttes entre factions rivales, notamment le long de lignes communautaires, pourraient éclater avec des conséquences imprévisibles, voire dangereuses, pour la stabilité du pays » craint l’International Crisis Group

L’organisation fait quelques suggestions au gouvernement :