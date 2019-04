Une motion de censure déposée contre le gouvernement malien

Des députés de l’opposition et de la majorité ont déposé, mercredi à Bamako, une motion de censure contre le gouvernement malien, a constaté APA.Selon Moussa Timbiné, député de la majorité et vice président de l’Assemblée nationale cette motion de censure s’explique par le fait que le Mali est en crise. « Nous sommes dans une crise. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, nous avons décidé d’aller vers cette motion de censure contre le gouvernement », a-t-il dit à APA.

Amadou Maiga, président par intérim du groupe parlementaire de l’opposition a ajouté: ‘’C’est inédit que l’opposition et la majorité se joignent pour une motion de censure. Nous voulons que notre pays sorte de la crise sécuritaire et scolaire et la mal gouvernance ».

Pour être adoptée, la motion devrait être votée par les deux tiers de l’Assemblée nationale, soit 98 sur 147 députés.