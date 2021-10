Une filiale de banque réhabilite une école maternelle à Yamoussoukro

Banque Atlantique, filiale du groupe BCP, a financé les travaux de réhabilitation et de rénovation du groupe scolaire maternelle Sinzibo de Yamoussoukro, inaugurés le vendredi 24 septembre 2021.

L’inauguration a été faite par M. Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie et cadre de la Région.

Ces travaux, entièrement financés par cette filiale, se sont échelonnés sur deux mois, permettant d’accueillir, dès la rentrée scolaire 2021–2022, plus de 700 enfants dans des conditions optimales d’hygiène, de sécurité et de bien-être.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la banque et la Direction régionale de l’éducation nationale, précisément l’Inspection de l’enseignement primaire et préscolaire de Yamoussoukro ainsi que le Comité de Gestion des Etablissements Scolaires (COGES).

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs invités de marque, notamment MM. Yaya Coulibaly, secrétaire général de préfecture représentant le Préfet de Région, Habib Koné, directeur général d’Atlantic Business International.

Étaient aussi présents M. Arsène Coulibaly, directeur général de Banque Atlantique, Mamadou Fofana, directeur régional de l’éducation nationale, ainsi que les autorités administratives, politiques et coutumières.

« Les actions de Banque Atlantique sont aussi sous-tendues par une politique de proximité et de citoyenneté visant notamment l’amélioration des conditions de vie des populations », a déclaré le directeur général de Banque Atlantique.

Le programme d’engagement citoyen de l’établissement bancaire, en lien avec les axes stratégiques retenus et partagés par le Groupe, vise à concilier performances économiques, progrès social et préservation de l’environnement.

« C’est pourquoi nous avons décidé sans hésiter d’accompagner le projet de réfection de cet établissement dédié à l’accueil de la petite enfance afin d’aider les enfants à apprendre et grandir dans de meilleures conditions », a-t-il dit.

Selon le directeur général, l’éducation étant la base d’un développement social réussi, l’établissement qui se veut une entreprise citoyenne, valeur chère au groupe, a entrepris cette réhabilitation.

Pour sa part, M. Souleymane Diarrassouba, s’est réjoui de cet acte qui fait « preuve de générosité et de solidarité à l’égard des parents d’élèves, des enseignants et des tous petits de l’EPP Sinzibo grâce à ces travaux de réhabilitation qui améliorent leurs conditions de travail, de sécurité et préservent leur santé ».

« Tous mes remerciements les plus sincères aux dirigeants de Banque Atlantique pour ce geste fort, salvateur qui vient mettre du baume au cœur des populations de Yamoussoukro », a-t-il ajouté.

Consciente du rôle majeur que joue l’éducation dans le développement économique et social, la filiale, à travers ces actions, entend renforcer sa promesse de concrétiser et de placer la solidarité au cœur de son engagement.

Banque Atlantique, 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).