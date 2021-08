Une délégation tchadienne prend part au 27e Congrès de l’Union Postale Universelle

Les travaux de l’Union Postale Universelle (UPU) se tiennent à Abidjan, capitale économique de la Cote d’Ivoire, du 09 au 27 août 2021. Une délégation du Tchad prend part aux assises

Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar et son équipe prennent part depuis le 10 août 2021, aux travaux du 27ème du Congrès de l’UPU. Le coup d’envoi a été donné par le Premier Ministre de la Cote d’Ivoire, Patrick Achi. Pour la première session, les travaux se déroulent en présentiel et par visio-conférence. La contribution du numérique, la menace de cette dernière face à la poste sont les aspects les plus abordés durant les échanges.

Ce Congrès est un cadre idéal pour le Tchad qui entend redynamiser le secteur de la Poste, précisément, le secteur postal notamment la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne (STPE).

En effet, l’Union Postale Universelle (UPU) est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Son but est de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. L’UPU fut créée le 09 octobre 1874 à Berne lors de la Conférence internationale de la poste.