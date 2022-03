Une délégation du Tchad prend part au Mobile World Congres à Barcelone

Plusieurs acteurs du numérique et de la téléphonie, dont de tchadiens sont réunis à Barcelone du 28 février au 3 mars, dans le cadre salon mondial du Mobile World Congres (MWC).

Organisé par le GSMA (Group Special Mobile Association), le Mobile World Congress est un Salon mondial regroupant plusieurs acteurs du numérique et de la téléphonie. Ce Salon mondial réunit des fabricants d’ordinateurs, des opérateurs des compagnies de téléphonie, des firmes, des développeurs de logiciels, des Startuppers, entre autres. Avec pour objectif d’exhiber les derniers outils de communications électroniques, les avancées relatives à l’intelligence artificielle, l’usage du numérique dans l’industrie, l’innovation des produits High Tech, etc. C’est un rendez-vous annuel où se convergent tous les fabricants des grandes marques de téléphone Android ainsi que des équipementiers numériques.

Une délégation du ministère des Postes et de l’Économie Numérique et des entités sous tutelle à savoir #SOTEL, #ARCEP et #ADETIC participent à cette grande messe mondiale du numérique. Les responsables des entreprises privées, #CHADTELECOM et #ILNET ont également effectué le déplacement.

L’équipe du ministère conduite par le secrétaire général du ministère des postes, Mahamat Saleh Ibrahim Salah a sillonné différents pavillons et échanger avec les représentants des firmes. Des contacts sont noués pour des éventuelles collaborations.

Le Tchad qui veut faire du numérique un levier de développement s’y est rendu pour chercher à capitaliser les atouts pour son essor.