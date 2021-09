Une délégation de la Ligue arabe va observer les élections au Maroc

Par Mohamed Fayed — Une délégation de la Ligue des États arabes participera à l’observation des élections communales, régionales et législatives qui se tiendront le 8 septembre au Maroc.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a été chargé de former une délégation dirigée par le diplomate tunisien Mohamed Salah Ben Aissa, secrétaire général adjoint et chef du centre de la Ligue à Tunis, pour observer les élections générales prévues le 8 septembre 2021 au Maroc, a indiqué l’organisation dimanche dans un communiqué.

Arrivée samedi au Maroc, la délégation rencontrera au cours de sa mission les différentes parties concernées par la préparation et l’organisation de ces élections, selon la même source.

Les objectifs de la délégation consistent à « évaluer les différents aspects du processus électoral avec objectivité et impartialité, y compris les campagnes électorales des candidats, le vote, le dépouillement et le décompte des suffrages, ainsi que de s’assurer de leur conformité aux lois et aux réglementations suivies dans le pays ainsi qu’aux normes internationales », poursuit le document.

La mission publiera sa déclaration préliminaire à la fin du processus d’observation, ainsi que son rapport final, qui sera soumis au Secrétaire général de la Ligue des États arabes, avec les observations détaillées sur la mission et ses recommandations, ajoute-t-on.

Cette initiative s’inscrit « dans le sillage de l’importance accordée par la Ligue arabe au suivi des échéances électorales dans ses États membres, et de son souci de soutenir et de renforcer le processus démocratique, de consolider la bonne gouvernance et d’assurer le bon déroulement des processus électoraux en son sein », conclut le communiqué.