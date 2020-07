Une compagnie de téléphonie offre 2020 plants d’acacia et de teck pour le reboiser la Côte d’Ivoire

Une compagnie de téléphonie mobile a offert 2020 plants d’acacia et de teck au ministère ivoirien des Eaux et forêts pour l’aider à reboiser le pays, a-t-on appris vendredi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.Selon une note d’information transmise à APA, ce don s’inscrit dans le cadre de l’initiative de reboisement dénommée « 1 jour 5 millions d’arbres » lancée par ce département ministériel.

« Notre action vise principalement à contribuer à l’équilibre de la biodiversité, à accroître le taux de couverture forestière nationale et à réaffirmer l’engagement citoyen de notre entreprise», explique Djibril Ouattara, le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile, MTN Côte d’Ivoire.

En retour, Alain Richard Donwahi, le ministre ivoirien des Eaux et forêts dit sa gratitude au donateur pour cet important geste. Il souhaite par ailleurs, le soutien de plus d’acteurs du secteur privé pour une plus grande envergure de ces actions et optimiser leur impact.

A ce jour, conclut la note, cette compagnie mobile a contribué à la préservation de l’équilibre biologique en reboisant plus de 21 milles arbres en Côte d’Ivoire et recyclant près de 100 tonnes de déchets électriques et électroniques.