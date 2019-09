Une compagnie aérienne kenyane à bas prix autorisée à desservir le Rwanda

La compagnie aérienne régionale à bas coût du Kenya, Jambojet a annoncé jeudi avoir reçu l’autorisation de l’Office rwandais de l’aviation civile pour lancer des vols à destination de Kigali.Cette approbation signifie que la compagnie aérienne peut commencer ses dessertes dans le cadre de sa stratégie d’expansion régionale.

« Nous sommes ravis d’avoir reçu cette approbation. Kigali est l’une des voies que nous avons poursuivies dans notre plan d’expansion. Une fois que tout sera en place, nous commencerons nos opérations », a déclaré Vincent Rague, le président Jambojet.

En outre, la compagnie aérienne a fait l’acquisition d’un tout nouvel avion De Havilland Dash 8-Q400. Le nouvel avion porte à six le nombre total d’avions exploités par Jambojet. C’est également le premier des quatre avions attendus cette année pour renforcer la capacité des compagnies aériennes, qui devrait s’orienter vers plus de destinations africaines.

« Nous sommes enthousiasmés par nos perspectives de croissance dans la région. Nous avons un plan ambitieux pour desservir davantage de destinations africaines et c’est pourquoi nous renforçons notre flotte », a déclaré Allan Kilavuka, Directeur général de Jambojet.

« L’arrivée de cet avion dans notre flotte porte l’âge moyen à 3,7 ans, ce qui fait de nous la compagnie aérienne avec la flotte la plus jeune d’Afrique et peut-être du monde entier », a-t-il déclaré.

Actuellement, la compagnie aérienne dessert cinq destinations locales, à savoir Malindi, Ukunda, Mombasa, Kisumu, Eldoret et une destination régionale d’Entebbe (Ouganda) à partir de son hub de Nairobi.

Elle dessert également Bujumbura, au Burundi, pour le compte de la compagnie nationale Kenya Airways.

« Le secteur de l’aviation africaine a une opportunité de se développer. De plus en plus d’acteurs se joignent à nous, mais il y a de la place pour tout le monde et nous continuerons de tirer parti de notre modèle à faible coût et de nos normes de sécurité », a ajouté M. Rague.

Les données de l’Association du transport aérien international indiquent que les transporteurs à bas coûts représentent environ le quart des vols internationaux, mais moins de 10% en Afrique.

Jambojet a récemment obtenu la certification IATA (IATA), un système d’évaluation reconnu et accepté sur le plan international, conçu pour évaluer les systèmes de sécurité, de gestion opérationnelle et de contrôle d’une compagnie aérienne.

La compagnie aérienne a également été classée première compagnie aérienne en Afrique avec la flotte la plus récente, selon un rapport du fournisseur mondial de renseignements sur l’aviation, Ch-aviation.