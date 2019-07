Une banque marocaine offre des infrastructures scolaires au Bénin

Une banque marocaine a offert des salles de classe entièrement équipées en table-bancs à une école primaire publique de Cotonou, la capitale béninoise pour « améliorer de façon significative la qualité et l’accès à l’éducation de base ».Un communiqué de presse transmis à APA rapporte que la Banque Atlantique, filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc a inauguré début juillet dernier, «un bâtiment de trois salles de classe entièrement équipées en table-bancs et chaises au sein de l’école primaire publique Ahossougbéta de Togba, dans la Commune d’Abomey-Calavi » à Cotonou.

Ce projet qui résulte d’une convention signée le 28 décembre 2018 avec la Mairie d’Abomey-Calavi, vise également à faciliter la scolarisation d’un nombre croissant d’enfants issus de familles défavorisées de cette commune de Cotonou.

« C’est un honneur pour l’institution que je dirige de pouvoir contribuer à l’éducation et à l’épanouissement des enfants dans un cadre agréable et épanoui», a indiqué Mme Khady Hanne Boye, Directeur général de cette banque présente dans les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.