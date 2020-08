Une banque équipe la maternité du Centre hospitalier régional de Niamey

Une banque a équipé la maternité Poudrière II du Centre hospitalier régional (CHR) de Niamey, de plusieurs édifices pour améliorer les conditions sanitaires d’une frange de la population particulièrement vulnérable, notamment, les familles et accompagnatrices de femmes enceintes, optimisant le dispositif d’accueil au niveau de la maternité du CHR.Le soutien de la Banque internationale pour l’Afrique au Niger (BIA-Niger) s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat conclue le 31 décembre 2019, se traduisant par le financement de la construction et l’équipement d’un bâtiment composé d’un espace d’accueil et d’un bloc de quatre compartiments de toilettes, destinés en priorité aux familles des patientes de la maternité Poudrière II.

La cérémonie de remise officielle de dons a eu lieu le mardi 07 juillet dernier, au sein de la maternité Poudrière II, en présence de Dr Idi Illiassou Maînassara, ministre de la Santé publique, M. Issaka Hassan Karanta, Gouverneur de la région de Niamey, Mmes Fatouma Tari Bako, Aïssa Nana Ango respectivement Directeur général du Centre hospitalier régional (CHR) et Directeur général de BIA-Niger.

L’action sociale menée par cette banque, vise à améliorer les conditions sanitaires d’une frange de la population particulièrement vulnérable, notamment, les familles et accompagnatrices de femmes enceintes, optimisant le dispositif d’accueil au niveau de la maternité du CHR.

BIA-Niger compte parmi les acteurs bancaires majeurs du Niger. Son engagement citoyen s’articule autour de 4 axes d’intervention à savoir le social, l’entreprenariat, l’environnement et la culture qu’elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable.