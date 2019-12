Un policier se suicide au marché Sandaga de Dakar

Un policier d’une trentaine d’années a mis fin à ses jours en se donnant, ce mercredi, des coups de ciseau en plein centre-ville de Dakar et devant des témoins qui, en dépit de leurs tentatives d’intervention, n’ont pas pu éviter l’irréparable, rapporte la radio Futurs Médias.Selon la station privée, le drame s’est produit ce matin au rond-point de Sandaga (le plus grand marché de Dakar), quand le policier dont on ignore l’identité s’est mis à se donner de violents coups de ciseau.

Plusieurs témoins de la scène ont tenté de le ramener à la raison, voire d’intervenir, mais en vain, indique la radio, ajoutant que le policier a fini par succomber à ses blessures.