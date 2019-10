Un mort, deux blessés et un disparu à Abidjan après une pluie diluvienne (Préfet)

Une personne est décédée, deux ont été blessées et une autre est portée disparue après la pluie diluvienne qui s’est abattue samedi sur la capitale économique ivoirienne, a annoncé Vincent Toh Bi Irié, le préfet d’Abidjan.« Le pluies de ce jour samedi 05 octobre 2019 ont eu des conséquences dramatiques. Une personne est décédée et deux autres blessées suite à l’effondrement d’un mur d’une entreprise du côté de Yopougon Gesco. Une personne est portée disparue. C’est un chauffeur de taxi de 23 ans qui est descendu de sa voiture en panne et qui essayait de la pousser. Il a été emporté par les eaux de ruissellement », rapporte M. Toh Bi dans une note d’information.

Selon lui, les dégâts matériels sont également nombreux et en cours d’évaluation et la route de sortie d’Abidjan au niveau du kilomètres 17 a été coupée par les eaux.

« Selon la Sodexam (Météo), cette nuit, le temps sera nuageux avec quelques pluies résiduelles. Demain matin, le temps restera encore très nuageux. Les pluies matinales par endroit ne seront pas à écarter», fait savoir par ailleurs, l’administrateur civil conseillant la prudence aux populations d’Abidjan en évitant de s’approcher des zones à risque (Caniveaux, eaux de ruissellement…).

En 2018, rappelle-t-on, les fortes pluies qui se sont abattues sur la Côte d’Ivoire ont fait de nombreux morts et d’importants dégâts matériels à Abidjan et à l’intérieur du pays. Le point culminant de ces pluies diluviennes a été enregistré les 18 et 19 juin 2018 avec un bilan de 20 décès dont 18 dans la capitale économique ivoirienne.