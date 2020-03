Un ministre ivoirien suscite la création, par des internautes, d’une plate-forme de lutte contre le Covid-19

Le ministre d’Etat, chargé de la Défense en Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, a suscité au travers des réseaux sociaux, la création d’une plate-forme citoyenne dénommée « Solidarité Covid19 Ci », mise en place par des internautes et influenceurs en vue de la lutte contre la maladie à Coronavirus (Covid-19).Pour M. Hamed Bakayoko « l’heure n’est plus aux débats, mais à l’action ! ». De ce fait, le ministre d’Etat, en charge de la Défense et par ailleurs maire de la commune d’Abobo, cité située dans le Nord d‘Abidjan, a initié ce week-end un dialogue avec les internautes ivoiriens via sa page Facebook.

Au travers d’un post relatif à la lutte contre la pandémie du Coronavirus en Côte d’Ivoire, M. Hamed Bakayoko a invité ses abonnés à s’engager aux cotés du gouvernement dans la bataille contre le Covid-19 en proposant des idées originales, pertinentes et concrètes en vue de simplifier l’application des mesures recommandées par le ministère de la Santé.

Via la syntaxe #StopCovid19Civ #Vospropositionsoriginales, des internautes ont fait des propositions concrètes pour faciliter ou simplifier l’application des mesures recommandées par le ministère de la Santé, tout en les partageant en commentaires.

Les internautes étaient appelés à s’exprimer sur les sujets tels la « gestion de l’impact psychologique individuel et sociétal (communication et sensibilisation sur la crise et l’épidémie, amélioration de la perception du risque d’épidémie, etc.) ».

Ensuite, des personnes ayant fait les meilleures propositions ont été contactées.

En réponse à la forte adhésion à l’appel du ministre Hamed Bakayoko, une plateforme citoyenne, bénévole et participative dénommée « Solidarité Covid19 Ci » a été mise en place par des internautes et influenceurs.

Dans une publication dimanche sur ses réseaux sociaux, le ministre d’Etat Hamed Bakayoko, également maire de la commune d’Abobo, a déclaré que « l’heure n’était plus aux débats, mais plutôt à l’action ».

Cela l’a amené à soutenir cette initiative citoyenne basée à Abobo et qui vise à aider, appuyer, relayer et amplifier toutes les actions du gouvernement, du ministère de la Santé, ainsi que de l’Organisation mondiale de la Santé et de tous les Ivoiriens de bonne volonté contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire.

« Suite à ma publication du vendredi 20 mars dernier sur Facebook, 208.791 personnes ont été touchées, 10.599 réactions, commentaires et partages obtenus et plus de 3.000 propositions formulées dont plusieurs très originales et pertinentes », a-t-il fait observer.

Il s’est félicité pour toutes les contributions formulées, ajoutant qu’ « elles prouvent votre forte volonté de participer à la lutte contre cette pandémie de Coronavirus que nous ne pourrons vaincre qu’ensemble ».

Comme promis, il contacté certaines personnes qui ont mis en place cette plateforme citoyenne, participative et bénévole dénommée « Solidarité Covid19 Ci » où plusieurs de ces contributions seront implémentées le plus tôt possible.

« Cette initiative bénévole que j’ai décidée de soutenir a pour mission d’aider, d’appuyer, de relayer et d’amplifier toutes les actions du gouvernement, du ministère de la Santé, de l’OMS et de tous les Ivoiriens de bonne volonté visant à lutter contre cette pandémie en Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

Les actions imminentes de cette plateforme citoyenne seront le recrutement d’une centaine de bénévoles et développeurs d’applications mobiles utiles dans le combat le Covid 19, annonce M. Hamed Bakayoko qui dévoile les liens numériques : « info@solidaritecovid19ci.org / facebook : @SolidariteCovid19Ci ».