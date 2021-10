Un groupe lance à Abidjan son 1er hub africain pharmaceutique

Tridem Pharma Côte d’Ivoire, filiale du Groupe Tridem Pharma, basé à Toulouse, au Sud-Est de la France, a lancé officiellement, jeudi à Abidjan, son premier hub de distribution de produits pharmaceutiques en Afrique.

Le lancement des activités de cette filiale s’est tenu en marge de l’ouverture officielle du 21e Forum pharmaceutique international, qui se déroule du 13 au 16 octobre 2021 sur les bords de la lagune Ebrié.

Ce hub de distribution de produits pharmaceutiques, le premier du genre en Afrique Francophone subsaharienne, est d’une capacité de 3 300 palettes avec un objectif, en 2023, d’atteindre 12 000 palettes.

Cela devrait permettre aux flux de distribution d’aller au-delà de la zone francophone, pour s’étendre aux pays anglophones tels que le Ghana et le Nigeria. A court terme, le groupe envisage de desservir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo.

Le Sénégal et le Cameroun seront par la suite desservis dans la chaîne d’approvisionnement. M. Gino Formini, le directeur général du groupe Tridem Pharma, a montré que cette plateforme vise à approvisionner directement le marché local et sous-régional.

Le directeur général de Tridem Pharma Côte d’Ivoire, l’Ivoirien Hyacinthe Kouakou, a relevé que ce centre pharmaceutique situé à Port-Bouët, une cité balnéaire dans le Sud d’Abidjan, va réduire les frais liés au fret des revendeurs grâce à la proximité des produits pharmaceutiques.

M. William Wu, le président du Groupe Fosun Pharma, la maison mère de Tridem, s’est félicité de ce que dans leur démarche, ils ont été confortés par le soutien indéfectible du gouvernement ivoirien lors de la mise en œuvre du projet.

Ce projet innovant vient consolider la place de la Côte d’Ivoire comme acteur majeur de l’industrie pharmaceutique régional, en ouvrant la voie de l’exportation vers d’autres marchés sur le continent africain.

Le directeur général de l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, Hassan Coulibaly, s’est réjoui de ce que ce hub pharmaceutique raccourcit les délais de livraison et accroît la disponibilité du médicament.

« C’est incontestablement un plus dans le microcosme pharmaceutique ivoirien et même au niveau de la sous-région « , a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec cette relocalisation en Côte d’Ivoire, les pharmaciens auront plus de facilité pour écouler leurs stocks et paieront moins de frais de logistique.

Ce pôle est dédié à la distribution de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Ce qui devrait permettre de diffuser ses produits sur le continent.

Créée en 1986, Tridem Pharma est un acteur majeur dans les domaines des affaires, réglementaires, de la promotion médicale et de la distribution pharmaceutique en Afrique.

Société du groupe Fosun Pharma depuis 2017, le groupe a renforcé, au cours des trois dernières années, sa position de leader en Afrique francophone et a connu une forte expansion géographique, notamment dans les pays d’Afrique anglophone.

Forte de 900 collaborateurs répartis dans une trentaine de pays d’Afrique, en France et en Asie, elle est présente en Afrique à travers 9 filiales (Sénégal, Cameroun, Ghana, Kenya, Nigeria, Ouganda, Tanzanie et 2 en Côte d’Ivoire), et 8 succursales.

Ses activités de distribution couvrent près de 90 % de l’Afrique et du Moyen-Orient, soit un total de 35 pays. Depuis son intégration au sein du groupe Fosun Pharma, Tridem Pharma a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 135 milliards FCFA en 2020 contre 60 milliards FCFA en 2017.