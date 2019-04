Un forum des Affaires de l’UE en Côte d’Ivoire prévu à Abidjan jeudi

Un forum des Affaires de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire est prévu jeudi à Abidjan, annonce l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, dans une vidéo sur la page Facebook de l’institution.Ce forum, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire et le Patronat ivoirien, vise à présenter « ce que l’UE et les États membres offrent aux entrepreneurs et au secteur privé en Côte d’Ivoire », a indiqué M. Jobst Von Kirchmann.

Le thème retenu pour ce forum d’Affaires est : « l’Union européenne accompagne le secteur privé ». Selon l’ambassadeur Kirchmann, accompagner le secteur privé, ce n’est pas seulement au niveau des instruments financiers.

On peut « aider aussi (un entrepreneur/le secteur privé) à monter un projet pour accélérer son développement ou remonter les informations pour améliorer le climat des Affaires, ou améliorer le commerce entre l’UE et la Côte d’Ivoire », a-t-il fait observer.

La délégation de l’UE est « curieuse de vous montrer les instruments qui existent et tout ce qu’on fait qui existe pour les entrepreneurs et le secteur privé », a insisté l’ambassadeur Kirchmann, qui invite les acteurs du secteur privé à y participer massivement.