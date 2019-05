Un ex-ministre du Zimbabwe décède en revenant d’Inde

L’ancien ministre zimbabwéen de l’Intérieur, Dumiso Dabengwa est décédé jeudi alors qu’il revenait de l’Inde où il était parti se soigner.Dabengwa, âgé de 79 ans, est décédé au Kenya alors qu’il se rendait au Zimbabwe depuis l’Inde où il avait été évacué d’urgence pour un traitement médical. Il souffrirait d’une maladie du foie.

Le président Emmerson Mnangagwa a transmis un message de condoléances à la famille Dabengwa à la suite de la mort de l’icône de la guerre de libération.

“J’avais un grand respect pour Dumiso et sa contribution au Zimbabwe en tant que combattant de la libération, ancien ministre de l’Intérieur et en tant qu’homme tout court. Mes plus sincères condoléances vont à ses amis et à sa famille en cette triste circonstance”, a déclaré Mnangagwa dans un message Twitter.

Dabengwa a été ministre de l’ancien président Robert Mugabe depuis la fin des années 1980, avant de se brouiller avec la ZANU PF, au pouvoir, et de former son propre parti au milieu des années 2000.

Au moment de sa mort, il dirigeait le parti ZAPU.