Un enfant malnutri jusqu’à 2 ans aura un problème psycho-émotionnel (Nutritionniste)

Un enfant malnutri jusqu’à l’âge de deux ans aura un problème de développement psycho-émotionnel, a affirmé lundi à Abidjan, Fanta Touré Diop, la conseillère régionale en nutrition et santé à l’ONG internationale « Action contre la faim » (ACF).« Jusqu’à l’âge de deux ans, si un enfant est malnutri et qu’il n’a pas une bonne prise en charge de manière pro-active, cela va impacter négativement son développement psycho-émotionnel et aussi impacter plus tard les revenus de son pays », a expliqué Mme Diop à APA en marge d’une rencontre régionale de sensibilisation à la nutrition pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre initiée par la Banque africaine de développement ( BAD).

« Un enfant qui est atteint de la malnutrition aura du mal à se développer sur le plan cognitif et psycho-émotionnel. Ce retard va impacter sur son développement intellectuel», a-t-elle souligné.

Insistant sur la nécessité d’une bonne alimentation pour les enfants de moins de cinq ans, Mme Diop a indiqué qu’au-delà de l’impact au niveau humain et physique, la malnutrition a des impacts négatifs sur les pays au plan économique en terme de Produit intérieur brut ( PIB).

La Côte d’Ivoire qui a fait de la lutte contre la malnutrition et la faim une « priorité nationale» abrite le premier Centre d’excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique (CERFAM) ouvert en mars dernier.

L’insécurité alimentaire modérée qui est la forme la plus répandue en milieu rural ivoirien touche 10,8% des ménages selon des données de 2018. En Afrique subsaharienne, plus de 23% de la population est en situation d’insécurité alimentaire et 21% en sous-alimentation.

La malnutrition chronique ou retard de croissance affecte sur le continent 30,5% des enfants de moins de cinq ans selon l’organisation mondiale de la santé (OMS).