Un conflit communautaire à Bin-Houin dans l’ouest ivoirien fait des blessés après la mort accidentelle d’un autochtone

Une personne tuée à la suite d’un accident de la route, dans la nuit de dimanche à lundi, a déclenché un conflit communautaire à Bin-Houin dans l’ouest ivoirien, faisant plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels, a appris APA lundi auprès de Magloire Danin, l’un des députés de cette localité.« Hier, un jeune motard a été percuté par un camion de marque KIA et a perdu la vie. En représailles, tard dans la nuit, des jeunes autochtones se sont adonnés à des scènes de pillages. Plusieurs commerces ont été pillés et il y a eu de nombreux blessés. J’ai été saisi vers 20h45 ( heure locale) et j’ai commencé à appeler les autorités locales pour calmer la situation », a expliqué à APA le député Magloire Danin joint par téléphone.

Selon le parlementaire, « le calme est revenu, mais reste précaire ». Poursuivant, il a fait savoir que les autorités administratives et sécuritaires de la ville sont promptement rentrées en action pour calmer les tensions entre autochtones et allochtones.

« Je lance un appel aux autorités en charge de la solidarité afin que des mesures urgentes soient prises car plusieurs commerces ont été pillés », a-t-il plaidé.

Les conflits communautaires entre autochtones et allochtones sont récurrents dans l’ouest ivoirien qui a payé un lourd tribut de la longue crise militaro-politique ivoirienne. En novembre dernier, un affrontement intercommunautaire entre autochtones et allochtones avait également fait plusieurs blessés graves et d’importants dégâts matériels à Zouan-Hounien, une ville de l’ouest ivoirien après la mort d’un élève.