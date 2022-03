Un CEO français se dit « choqué que l’Europe exporte des pneus usés » en Côte d’Ivoire

Le CEO de Point.S Group, le Français Fabien Bouquet, se dit « choqué que l’Europe exporte des pneus usés » sur le marché africain et « acceptés » en Côte d’Ivoire.« Je suis un fervent défenseur des pneus neufs, ce que je dis n’engage que moi, mais je suis choqué que l’Europe exporte des pneus usés et qu’également des marchés africains ou la Côte d’Ivoire les accepte », a déclaré M. Bouquet, mercredi à Abidjan, lors d’une cérémonie de signature de partenariat avec une société pétrolière.

Pour lui, la sécurité des automobilistes est fondamentale, en dépit du problème de pouvoir d’achat et des réalités économiques car c’est mettre en danger un chauffeur que de le laisser conduire avec un pneu d’occasion.

Point.S, une enseigne française, est leader indépendant de la distribution de pneus, de l’entretien et la réparation automobile. Elle opère à Abidjan à travers sept ateliers mécaniques hautement équipés et logés dans plusieurs stations-services du réseau Petro Ivoire.

Le directeur général de Petro Ivoire, société de distribution de produits pétroliers, dérivés et services, Sébastien Kadio-Morokro, a soutenu qu’au-delà d’être un fournisseur d’énergie et de services, son entreprise se veut « une compagnie citoyenne et d’utilité publique ».

« Pour nous, l’être humain est au cœur de notre action, de notre façon de fonctionner et de notre ADN », a déclaré M. Sébastien Kadio-Morokro, dont la compagnie entend jouer sa partition pour mettre les automobilistes et les entreprises qui les fréquentent en sécurité.

C’est dans ce cadre, que la société pétrolière ivoirienne a initié depuis 2020, un partenariat avec l’entreprise FIX’N GO, Master Franchisé de l’enseigne française Point.S afin de satisfaire les besoins en termes de prestations mécaniques des automobilistes et des entreprises.

La cérémonie qui s’est tenue dans une station-service de la compagnie à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, a été l’occasion d’officialiser ce partenariat qui existe depuis 2020 entre ces deux entités.

Ce partenariat stratégique permettra au groupe français d’étendre ses activités à travers les 77 stations-services de la compagnie sur l’ensemble du territoire ivoirien. La Côte d’Ivoire est le 49e marché de cette enseigne française qui compte quelque 6.000 points dans le monde.