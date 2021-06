Un avion en provenance du Tchad suspecté de transporter d’engin explosif en France

Le gouvernement français suspecte un avion ayant atterri le 03 juin 2021 à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, de transporter d’engin explosif. L’appareil a été isolé et une fouille systématique des passagers a eu lieu

L’information est relayée par plusieurs médias français. D’après Le Figaro : « l’appareil a été isolé à l’aéroport après avoir été escorté par un Rafale. Les passagers ont été débarqués et les levées de doute sont en cours. Une cellule interministérielle de crise a été ouverte ». Une cellule interministérielle de crise a été ouverte du fait d’une : « suspicion de présence d’un engin explosif à bord d’un avion en provenance du Tchad et à destination de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle », communique le ministère français de l’Intérieur

«L’avion s’est posé à l’aéroport de Roissy sans incident à 16H01 et a été isolé», a indiqué le ministère de l’Intérieur. «Les passagers ont été débarqués. Les levées de doute sont en cours», a-t-il précisé. Selon une source aéroportuaire, pendant le vol, un homme a réussi à se connecter à la fréquence de la radio et à diffuser une alerte à la bombe. «Le pilote a prévenu la compagnie et l’avion a été escorté par un Rafale jusqu’à Roissy», peut-on lire

D’après le Figaro, « l’avion s’est posé en »point bombe », lieu spécial de l’aéroport pour ce genre d’événement». «Tous les occupants de l’avion ont fait l’objet de contrôle d’identité», a ajouté une source proche du dossier. «L’inspection de l’appareil et des soutes vient de débuter», selon cette source. Le GIGN, l’unité d’élite de la gendarmerie, qui avait été dépêché sur place, est «reparti» selon la même source.